Завтра, 27 июня, в Татарстане ожидаются грозы, сильный ветер и град
РСЧС распространила экстренное предупреждение о неблагоприятных погодных условиях, которые ожидаются на территории республики и в Казани в ночь и днем 27 июня.
По данным синоптиков, прогнозируются туман, грозы с усилениями ветра до 15—20 м/с, а также локально град. Утром и днем местами ожидается сильный дождь.
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