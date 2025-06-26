Завтра, 27 июня, в Татарстане ожидаются грозы, сильный ветер и град

Фото: Динар Фатыхов

РСЧС распространила экстренное предупреждение о неблагоприятных погодных условиях, которые ожидаются на территории республики и в Казани в ночь и днем 27 июня.

По данным синоптиков, прогнозируются туман, грозы с усилениями ветра до 15—20 м/с, а также локально град. Утром и днем местами ожидается сильный дождь.

Рената Валеева