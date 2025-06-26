В Татарстане на 2,1 млрд рублей увеличили финансирование дорожных работ в 2025 году

В Татарстане значительно увеличено финансирование программы ремонта и строительства дорог общего пользования на 2025 год. Общая сумма, выделенная на эти цели, выросла на 2,1 млрд рублей и теперь составит 41,2 млрд рублей. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.



Значительная часть средств будет направлена на развитие транспортной инфраструктуры крупнейших городских агломераций. В частности, на Казанскую городскую агломерацию выделено 2 млрд рублей, на Набережночелнинскую — 1,3 млрд рублей, а на Нижнекамскую — 480 млн рублей. Обновление дорог регионального и межмуниципального значения обойдется в 1,3 млрд рублей.



Помимо дорожного полотна, в столице Татарстана будет отремонтирован мост через Булак на улице Кави Наджми и путепровод на улице Достоевского, на что будет выделено порядка 850 млн рублей. На реконструкцию Горьковского шоссе, включая участки улиц Болотникова, Фрунзе, Залесной и от улицы Музыкальной до трассы М-7, направят еще 132,9 млн рублей.

В Миндортрансе подчеркнули, что эти «беспрецедентные» объемы финансирования стали возможны благодаря усилиям раиса республики Рустама Минниханова.

Рената Валеева