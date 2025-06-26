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В Казани стартовали противоаварийные работы в историческом Доме общества «Мазут»

11:49, 26.06.2025
В Казани стартовали противоаварийные работы в историческом Доме общества «Мазут»
Фото: предоставлено пресс-службой Комитета РТ по охране ОКН

В Казани начался комплекс противоаварийных работ на объекте культурного наследия регионального значения — в Доме общества «Мазут» XIX века. Здание, расположенное по адресу: ул. Меховщиков, д. 2, требовало срочных мер по предотвращению его дальнейшего разрушения. Об этом сообщили в Комитете по охране объектов культурного наследия Татарстана.

Представители комитета подчеркнули, что главная цель начавшихся мероприятий — создать необходимые условия для последующей полноценной реставрации исторического памятника.

В рамках проекта будут выполнены следующие ключевые работы:

  • усиление фундамента;
  • защита от грунтовых вод;
  • укрепление стен;
  • ремонт кровельной системы.

В селе Ленино-Кокушкино Пестречинского района Татарстана стартовал масштабный проект по реставрации исторической усадьбы Александра Бланка.

Рената Валеева

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