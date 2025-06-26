В Ленино-Кокушкино начали реставрацию усадьбы, где жил Владимир Ленин

В селе Ленино-Кокушкино Пестречинского района Татарстана стартовал масштабный проект по реставрации исторической усадьбы Александра Бланка. Это место, где провел свои детские годы и один из периодов ссылки Владимир Ульянов-Ленин, имеет большое историческое значение. Об этом проинформировала пресс-служба Комитета республики по охране объектов культурного наследия.

Комитет уже одобрил научно-проектную документацию, которая станет основой для восстановления как главного усадебного дома, так и прилегающего к нему флигеля. Стоит отметить, что здания были воссозданы в советское время на основе результатов археологических изысканий и свидетельств очевидцев.

Реставрационные работы будут включать в себя комплекс мер по возвращению зданий в первозданный вид. Запланировано восстановление исторических элементов интерьера, что позволит посетителям погрузиться в атмосферу прошлого. Не менее важной задачей является укрепление несущих конструкций, обеспечение противогрибковой обработки и решение проблем с гидроизоляцией — все для долговечности и сохранности объекта.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Особое внимание будет уделено флигелю, где предстоят наиболее сложные и кропотливые работы. Реставраторы приступят к усилению фундамента, а затем займутся полным восстановлением деревянных стен, перекрытий и исторических печей. При этом перед специалистами стоит задача сохранить аутентичный облик зданий, максимально приближенный к их первоначальному состоянию, но при этом модернизировать инженерные системы для обеспечения комфорта и безопасности.

Председатель Комитета Иван Гущин прокомментировал начало работ:

— Это не просто реставрация — это возрождение важной страницы нашей истории. Мы стремимся не только сохранить историческое наследие, но и сделать его доступным и интересным для новых поколений. Музей-заповедник после завершения работ станет еще более привлекательным для посетителей благодаря сочетанию бережного отношения к прошлому и современных технических решений, — сказал он.

Рената Валеева