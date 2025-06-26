Подмосковный ФК «Химки» официально исключен из числа членов РФС

Подмосковный футбольный клуб «Химки» официально исключен из числа членов Российского футбольного союза (РФС). Такое решение было принято сегодня на конференции РФС, проходящей в Москве.

Исключение клуба из главной футбольной организации страны стало следствием объявленной ранее приостановки деятельности команды. 18 июня «Химки» сообщили о прекращении своей работы, что было вызвано серьезными финансовыми проблемами.

Кроме «Химок», исполком также рекомендовал исключить из членов РФС городской футбольный клуб «Знамя труда» из Орехово-Зуевского округа Московской области. Одновременно с этим РФС рекомендовал принять в свои ряды махачкалинское «Динамо».

Рената Валеева