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Подмосковный ФК «Химки» официально исключен из числа членов РФС

11:36, 26.06.2025
Подмосковный ФК «Химки» официально исключен из числа членов РФС
Фото: скриншот с telegram-канала ФК "Химки"

Подмосковный футбольный клуб «Химки» официально исключен из числа членов Российского футбольного союза (РФС). Такое решение было принято сегодня на конференции РФС, проходящей в Москве.

Исключение клуба из главной футбольной организации страны стало следствием объявленной ранее приостановки деятельности команды. 18 июня «Химки» сообщили о прекращении своей работы, что было вызвано серьезными финансовыми проблемами.

Кроме «Химок», исполком также рекомендовал исключить из членов РФС городской футбольный клуб «Знамя труда» из Орехово-Зуевского округа Московской области. Одновременно с этим РФС рекомендовал принять в свои ряды махачкалинское «Динамо».

Рената Валеева

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