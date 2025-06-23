Новости спорта

19:28 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

РФС рекомендует исключить «Химки» из членов организации

19:19, 23.06.2025
РФС рекомендует исключить «Химки» из членов организации
Фото: Динар Фатыхов

Исполком Российского футбольного союза (РФС) рекомендовал конференции организации исключить футбольный клуб «Химки» из числа своих членов. Об этом сообщается в официальном пресс-релизе РФС.

Решение связано с приостановкой деятельности клуба, объявленной 18 июня. Ранее «Химки» не получили лицензию на участие в следующем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) из-за финансовых трудностей.

Кроме «Химок», исполком также рекомендовал исключить из членов РФС городской футбольный клуб «Знамя труда» из Орехово-Зуевского округа Московской области. Одновременно с этим, РФС рекомендовал принять в свои ряды махачкалинское «Динамо».

Решение исполкома подлежит утверждению на конференции РФС.

Рената Валеева

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.

СпортФутбол

Новости партнеров

Читайте также