РФС рекомендует исключить «Химки» из членов организации
Исполком Российского футбольного союза (РФС) рекомендовал конференции организации исключить футбольный клуб «Химки» из числа своих членов. Об этом сообщается в официальном пресс-релизе РФС.
Решение связано с приостановкой деятельности клуба, объявленной 18 июня. Ранее «Химки» не получили лицензию на участие в следующем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) из-за финансовых трудностей.
Кроме «Химок», исполком также рекомендовал исключить из членов РФС городской футбольный клуб «Знамя труда» из Орехово-Зуевского округа Московской области. Одновременно с этим, РФС рекомендовал принять в свои ряды махачкалинское «Динамо».
Решение исполкома подлежит утверждению на конференции РФС.
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