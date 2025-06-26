Саудовский гранд «Аль-Хиляль» нацелился на Лионеля Месси

Фото: Максим Платонов

Саудовский клуб «Аль-Хиляль» всерьез рассматривает возможность подписания контракта с аргентинским гением Лионелем Месси. По последней информации, президент «Аль-Хиляля» Фахд бин Нафель отправился в Соединенные Штаты Америки с конкретной целью — провести переговоры с игроком, к которому клуб испытывает огромный интерес, пишет «Российская газета».

Как стало известно из источников, близких к сделке, первоочередной задачей для бин Нафеля станет встреча с отцом футболиста, Хорхе Месси. Хорхе Месси является не только представителем интересов своего сына, но и играет ключевую роль в его карьере и личной жизни. Ожидается, что именно через отца будут вестись основные диалоги о возможном трансфере.

На данный момент 38-летний Лионель Месси выступает за американский клуб «Интер Майами», его действующий контракт рассчитан до конца 2025 года.

Месси возглавил рейтинг лучших игроков в истории, составленный Международной федерацией футбольной истории и статистики (IFFHS). Второе место занял бразилец Пеле, третье — аргентинец Диего Марадона.

Рената Валеева