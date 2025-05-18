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Месси признан лучшим футболистом в истории по версии IFFHS

19:58, 18.05.2025
Месси признан лучшим футболистом в истории по версии IFFHS
Фото: Динар Фатыхов

Аргентинский нападающий Лионель Месси возглавил рейтинг лучших игроков в истории, составленный Международной федерацией футбольной истории и статистики (IFFHS). Второе место занял бразилец Пеле, третье — аргентинец Диего Марадона. Об этом сообщает РБК

Криштиану Роналду, принципиальный конкурент Месси за индивидуальные награды, расположился на четвертой строчке. Восьмикратный обладатель «Золотого мяча», Месси является самым титулованным футболистом в истории.

Среди его главных достижений — победа на чемпионате мира 2022 года, четыре трофея Лиги чемпионов и десять чемпионств Испании.

Напомним, что самым высокооплачиваемым спортсменом мира остается Криштиану Роналду.

Матвей Гавриков

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