На Урале гражданин Китая пытался ввезти партию «одноногих» ботинок

Фото: Дарья Сайфиева

Сотрудники Уральского таможенного управления задержали в аэропорту Кольцово гражданина Китая, пытавшегося незаконно ввезти на территорию России крупную партию обуви, предназначенной исключительно для правой ноги. Общий вес изъятой обуви составил около 60 килограммов.

Как сообщили в пресс-службе Уральского таможенного управления, партия обуви была найдена во время таможенного досмотра багажа пассажира, прибывшего из Китая. В нескольких текстильных чемоданах, общий вес которых составил 61 килограмм, инспекторы обнаружили 190 полупар ботинок. Примечательно, что вся обувь, представленная в разнообразных оттенках, материалах и размерах, предназначалась исключительно для правой ноги.

По словам задержанного гражданина, изъятые образцы обуви предназначались для последующей реализации на одном из рынков Екатеринбурга.

В отношении мужчины возбуждено дело об административном правонарушении по статье о недекларировании товаров по установленной форме.

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Рената Валеева