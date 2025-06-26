Кабмин готов почти полностью удовлетворить спрос на оборудование для общепита

Российская промышленность достигла значительных успехов в обеспечении внутреннего спроса на ключевое оборудование для пищевой отрасли. По итогам совещания по развитию пищевого машиностроения, проведенного первым вице-премьером РФ Денисом Мантуровым, было заявлено, что отечественные производители практически полностью способны удовлетворить потребности рынка в оборудовании для зерновой отрасли, общепита, а также в упаковочных машинах.

— На сегодняшний день промышленность готова практически полностью закрывать потребности рынка на оборудование для зерновой отрасли, общепита, а также на упаковочные машины, — говорится в сообщении правительства.

Уровень локализации производства в этих сегментах превышает 50%, что свидетельствует о растущей независимости России в критически важных областях пищевой промышленности. В планах правительства — дальнейшее расширение присутствия отечественных производителей и в других, менее охваченных секторах оборудования для пищевой и перерабатывающей промышленности.

В настоящее время в производстве оборудования для пищевой и перерабатывающей промышленности задействовано более 270 российских предприятий. Итоги прошлого года демонстрируют впечатляющий рост отрасли: объем рынка превысил 377 млрд рублей, что на треть больше показателей 2023 года. Общий объем производства по всем сегментам пищевого машиностроения увеличился почти на 55% относительно 2023 года, составив внушительные 216 млрд рублей.

Минфин готов обсуждать возможность снижения ставки НДС для предприятий общественного питания.



Рената Валеева