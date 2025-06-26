Эксперты прогнозируют снижение цен на кофе до 20% к концу года

Фото: Евгения Осипова

Мировые цены на кофе могут продемонстрировать значительное снижение — до 10—20% к концу текущего года. Такой прогноз озвучил эксперт по фондовому рынку «Гарда Капитал» Кирилл Селезнев в беседе с РИА «Новости».

По словам специалиста, оптимистичные ожидания относительно будущего урожая могут привести к постепенному охлаждению кофейного рынка.

— Если погодные аномалии не испортят оптимистичных планов по урожаю, цены могут постепенно остывать и далее. Допускаем их снижение на 10—20% до конца года, — отметил Селезнев. Он добавил, что стоимость арабики может опуститься ниже $6 тыс. за тонну, а робуста — подешеветь до $3 тыс. и ниже.

Ключевой причиной ожидаемого снижения стоимости кофе эксперт назвал заявления производителей из Бразилии, одной из крупнейших стран-экспортеров этого напитка. Они ожидают благоприятной погодной обстановки для сбора урожая. Кроме того, существенное влияние на рынок оказывает прошлогоднее повышение цен на кофе, которое сделало напиток менее доступным для потребителей, что, в свою очередь, привело к снижению спроса.

Мировые цены на арабику в пятницу вечером опустились ниже психологической отметки в $7000 за тонну, достигнув $6989 за тонну.



Рената Валеева