Дени Вильнев возьмется за новую главу в истории Джеймса Бонда

Оскароносный канадский режиссер Дени Вильнев, чьи картины «Дюна», «Бегущий по лезвию 2049» и «Пленницы» покорили сердца зрителей и критиков, назначен режиссером нового фильма о легендарном агенте 007. Об этом пишет «Газета.ru».

Сам Вильнев, признавшийся в давнем и глубоком уважении к персонажу Джеймса Бонда, назвал работу над новым фильмом «священной территорией».

— Некоторые из моих самых ранних киновоспоминаний связаны с агентом 007. Я намерен чтить традицию и открыть путь для многих новых задач. Это огромная ответственность, но также невероятно волнительно для меня и огромная честь, — поделился режиссер.

Согласно официальному пресс-релизу, исполнительным продюсером картины станет Таня Лапуэнт.

Напомним, что информация о начале работы над новым фильмом о Джеймсе Бонде появилась в апреле этого года. Тогда же стало известно, что продюсировать проект будут Эми Паскаль, известная по работе над «Человеком-пауком» и «Барби», и Дэвид Хейман, продюсер культовой серии фильмов о Гарри Поттере.

Рената Валеева