Российская ПВО уничтожила 50 беспилотников за ночь
Министерство обороны сообщило об успешном отражении масштабной атаки украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа в течение прошедшей ночи. По данным ведомства, дежурными средствами противовоздушной обороны были перехвачены и уничтожены в общей сложности 50 БПЛА.
Наибольшее количество беспилотников было зафиксировано над территорией Курской области, где средства ПВО уничтожили 23 аппарата. В Ростовской области пресечена атака 11 украинских БПЛА.
Также сообщается об уничтожении шести беспилотников над Брянской областью и трех — над Белгородской.
Особо отмечается перехват трех БПЛА над территорией Московского региона. По данным Минобороны, в том числе были сбиты два беспилотника, направлявшихся к столице.
Кроме того, противовоздушная оборона нейтрализовала два БПЛА над Республикой Крым. По одному беспилотнику было уничтожено над территориями Республики Мордовия и Калужской области.
Ночью в Татарстане сняли режим угрозы атаки беспилотных воздушных средств.
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