Российская ПВО уничтожила 50 беспилотников за ночь

Министерство обороны сообщило об успешном отражении масштабной атаки украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа в течение прошедшей ночи. По данным ведомства, дежурными средствами противовоздушной обороны были перехвачены и уничтожены в общей сложности 50 БПЛА.

Наибольшее количество беспилотников было зафиксировано над территорией Курской области, где средства ПВО уничтожили 23 аппарата. В Ростовской области пресечена атака 11 украинских БПЛА.

Также сообщается об уничтожении шести беспилотников над Брянской областью и трех — над Белгородской.

Особо отмечается перехват трех БПЛА над территорией Московского региона. По данным Минобороны, в том числе были сбиты два беспилотника, направлявшихся к столице.

Кроме того, противовоздушная оборона нейтрализовала два БПЛА над Республикой Крым. По одному беспилотнику было уничтожено над территориями Республики Мордовия и Калужской области.

Ночью в Татарстане сняли режим угрозы атаки беспилотных воздушных средств.

Рената Валеева