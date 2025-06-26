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Сегодня в Татарстане ожидаются дожди, грозы и до +23 градусов

07:00, 26.06.2025
Сегодня в Татарстане ожидаются дожди, грозы и до +23 градусов
Фото: Реальное время

Сегодня в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Возможен кратковременный дождь, днем местами сильный. В отдельных районах ожидается гроза, локально град.

Ветер южный, юго-западный 6—11 м/с, при грозе кратковременные усиления до 15—20 м/с.

Максимальная температура воздуха днем в Татарстане составит от +18 до +23˚.

Денис Петров

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