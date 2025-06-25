Иностранцы до 1 октября смогут оплатить российский газ не только в «Газпромбанке»

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Президент России Владимир Путин подписал указ о продлении до 1 октября текущего года действия разрешения для зарубежных покупателей российского газа оплачивать поставки в рублях. Об этом пишет ТАСС.

Нововведение, вступающее в силу немедленно, расширяет список уполномоченных российских банков, через которые могут производиться данные операции, помимо ранее единственного «Газпромбанка».

Данное решение является продолжением мер, направленных на обеспечение стабильности расчетов за экспорт российского газа в условиях санкционного давления. Предыдущее аналогичное разрешение, опубликованное 28 марта 2025 года, было рассчитано до 1 июля 2025 года.

Рената Валеева