Фетисов высказался о различиях между КХЛ и НХЛ и роли драфта в развитии хоккея

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов поделился своими мыслями о состоянии Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и Национальной хоккейной лиги (НХЛ), а также о том, что могло бы помочь российскому хоккею выйти на новый уровень. Об этом пишет «Спортс».

— Для поднятия уровня профессиональной лиги действенным инструментом является драфт, который исключает появление клубов-олигархов. Да, много чего из того, что эффективно действует в Северной Америке, у нас не действует, — отметил Фетисов.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Он подчеркнул, что в НХЛ в течение многих лет сочетаются бизнес-интересы и спортивная составляющая, что подтверждается успехами клубов из Калифорнии и Флориды.

— Каждый год есть шанс увидеть нового обладателя Кубка Стэнли, потому что в НХЛ нет клубов-олигархов, — добавил он.

По мнению Фетисова, в НХЛ команды, успешно стартовавшие в сезоне, не подвергаются разграблению игроков и ресурсов, что способствует равенству и конкурентоспособности.

— Если бы в свое время все эти регламенты были приняты, в КХЛ хоккей был бы лучше, чем в НХЛ. Увы, с момента создания лиги все было отложено на 20 лет, — заключил хоккеист.

Рената Валеева