В словарь Кембриджа внесли новое значение slop из-за роста некачественного ИИ-контента

Ранее слово употреблялось в значении «жидкие пищевые отходы, используемые для кормления животных»

Фото: сгенерировано при помощи нейросети "Кандинский"

Словарь Кембриджа добавил новое значение слова «slop», связанное с искусственным интеллектом. Теперь оно обозначает «очень некачественный контент в интернете, особенно созданный ИИ». Ранее слово употреблялось в значении «жидкие пищевые отходы, используемые для кормления животных».

Представители словаря объяснили, что фиксируют рост интереса к термину с апреля 2024 года. По данным Google Trends, количество поисковых запросов с этим словом продолжает расти. По мнению представителей редакционной группы, добавление нового значения связано с увеличением объемов низкокачественного контента, создаваемого с помощью ИИ. Эксперты подчеркнули, что значение слова отражает общественные настроения, а также напомнили, что критерии качества и достоверности остаются в зоне ответственности человека.

Авторы словаря отметили, что такие изменения — часть общей работы по отслеживанию популярных выражений, связанных с ИИ. В словарь регулярно добавляют термины, которые получили широкое распространение и могут остаться в языке надолго. Ранее похожие процессы происходили со словами вроде email в 1990-х и хештег в 2000-х.

Сейчас лексикографы Кембриджского словаря также наблюдают за другими ИИ-терминами. Среди них AI washing — попытка компаний создать видимость использования ИИ, когда это не так или используется частично. Еще один термин — decel, он обозначает людей, считающих, что технологии развиваются слишком быстро и это может привести к серьезным последствиям. Эти люди призывают замедлить прогресс намеренно. Также на рассмотрении находятся термины: neocloud — стартап, который работает с облачными ИИ-решениями; BYOAI — ситуация, когда работники используют собственные ИИ-инструменты на работе; сокращение e/acc — effective accelerationism, обозначающее сторонников ускоренного технологического развития без ограничений.

Редакция словаря также отслеживает термины, которые отражают рост автономных систем. Например, artificial superintelligence — ИИ, превосходящий человеческий интеллект и способный действовать без участия человека. Похожие по значению слова agentic AI — ИИ, который принимает решения самостоятельно, и intention economy — система, в которой ИИ предсказывает желания пользователей и помогает компаниям заранее предлагать нужные продукты и услуги.

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Екатерина Петрова