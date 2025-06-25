«Атом» собрал 26 предсерийных российских электрокаров

Фото: Максим Платонов

Разработчики российского электрокара «Атом» объявили о завершении сборки партии предсерийных прототипов под названием Vehicle Check (VC). Эти автомобили пройдут финальный этап проверки всех систем перед получением необходимых разрешений и запуском серийного производства. Однако до начала массового выпуска планируется еще одна предсерийная партия, пишет «Авто.ру».

Партия VC предназначена для всестороннего тестирования электрокара. Разработчики сосредоточатся на калибровке внутренних систем и проверке соответствия компонентов прототипов окончательным конструкторским требованиям. Кроме того, прототипы пройдут комплексные функциональные и сертификационные испытания.

Сборка автомобилей VC позволила частично протестировать производственные процессы. Однако основное внимание будет уделено непосредственно самим машинам. Более детальное тестирование производственного процесса запланировано на этапе сборки следующей предсерийной партии — Plant Trial. Эта партия предназначена для отладки промышленного режима работы всей производственной цепочки и подтверждения проектных показателей оборудования.

Ранее ВЭБ.РФ, ПСБ и АО «КАМА» заключили договор синдицированного кредитования на сумму 24 млрд рублей для запуска электромобиля «Атом» в серийное производство.

Рената Валеева