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На книжной ярмарке в Пекине в 2025 году подписали более 2 800 соглашений и обсудили влияние ИИ

17:43, 26.06.2025 Сюжет:  Книжная полка «Реального времени»

Пекинская международная книжная ярмарка 2025 года собрала около 300 тыс. человек за пять дней работы

На книжной ярмарке в Пекине в 2025 году подписали более 2 800 соглашений и обсудили влияние ИИ
Фото: cкриншот с сайта The Bookseller

Пекинская международная книжная ярмарка (BIBF) 2025 года собрала около 300 тыс. человек за пять дней работы, включая как профессионалов, так и обычных посетителей. Ярмарка прошла с 18 по 22 июня. В выставке приняли участие более 1 700 компаний из 80 стран. Это на 7% больше по количеству участников и на 12% больше по числу стран по сравнению с 2024 годом.

Организаторы сообщили, что на ярмарке было подписано 2 826 соглашений. Из них 1 955 касались экспорта, 753 — импорта, еще 118 — совместных издательских проектов. Это больше, чем в прошлом году. По мнению организаторов, рост сделок подтверждает важную роль BIBF на мировом издательском рынке.

Среди подписанных соглашений организаторы выделили совместный проект DK и China Publishing House о китайской истории, меморандум между Wiley и Zhejiang University Press о выпуске научного журнала, а также соглашение между Phoenix Publishing и Peter Lang о книгах по гуманитарным и общественным наукам.

cкриншот с сайта The Bookseller

Главной темой форума Beijing International Publishing Forum стал искусственный интеллект. Мероприятие прошло 19 июня и стало центральной частью ярмарки. Участники обсуждали влияние ИИ на издательский процесс. Эксперты говорили, что технологии не заменяют творческий труд, но могут расширить аудиторию, упростить сотрудничество и ускорить внедрение новых форм контента.

На конференции PubTech 16 июня говорили о росте цифрового книгоиздания в Китае. Представитель Douyin сообщил, что рынок онлайн-литературы в стране увеличился с 20,5 млрд юаней в 2019 году до 43,1 млрд юаней в 2024 году. В 2024 году рост составил около 7% по сравнению с 2023 годом.

Ярмарка прошла в смешанном формате. Большинство мероприятий транслировались онлайн, а книги участников продавались как на месте, так и в интернете. Одной из самых посещаемых зон стала выставка книжек-картинок. Ее посмотрели 40 тыс. человек. Временный магазин с книгами о Гарри Поттере собрал 20 тыс. посетителей.

Все важное о книжной индустрии и литературе читайте в нашей рубрике «Книжная полка».

Екатерина Петрова

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