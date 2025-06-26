На книжной ярмарке в Пекине в 2025 году подписали более 2 800 соглашений и обсудили влияние ИИ

Пекинская международная книжная ярмарка 2025 года собрала около 300 тыс. человек за пять дней работы

Пекинская международная книжная ярмарка (BIBF) 2025 года собрала около 300 тыс. человек за пять дней работы, включая как профессионалов, так и обычных посетителей. Ярмарка прошла с 18 по 22 июня. В выставке приняли участие более 1 700 компаний из 80 стран. Это на 7% больше по количеству участников и на 12% больше по числу стран по сравнению с 2024 годом.

Организаторы сообщили, что на ярмарке было подписано 2 826 соглашений. Из них 1 955 касались экспорта, 753 — импорта, еще 118 — совместных издательских проектов. Это больше, чем в прошлом году. По мнению организаторов, рост сделок подтверждает важную роль BIBF на мировом издательском рынке.

Среди подписанных соглашений организаторы выделили совместный проект DK и China Publishing House о китайской истории, меморандум между Wiley и Zhejiang University Press о выпуске научного журнала, а также соглашение между Phoenix Publishing и Peter Lang о книгах по гуманитарным и общественным наукам.

Главной темой форума Beijing International Publishing Forum стал искусственный интеллект. Мероприятие прошло 19 июня и стало центральной частью ярмарки. Участники обсуждали влияние ИИ на издательский процесс. Эксперты говорили, что технологии не заменяют творческий труд, но могут расширить аудиторию, упростить сотрудничество и ускорить внедрение новых форм контента.

На конференции PubTech 16 июня говорили о росте цифрового книгоиздания в Китае. Представитель Douyin сообщил, что рынок онлайн-литературы в стране увеличился с 20,5 млрд юаней в 2019 году до 43,1 млрд юаней в 2024 году. В 2024 году рост составил около 7% по сравнению с 2023 годом.

Ярмарка прошла в смешанном формате. Большинство мероприятий транслировались онлайн, а книги участников продавались как на месте, так и в интернете. Одной из самых посещаемых зон стала выставка книжек-картинок. Ее посмотрели 40 тыс. человек. Временный магазин с книгами о Гарри Поттере собрал 20 тыс. посетителей.

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Екатерина Петрова