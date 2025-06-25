Казань стала театральной столицей России: город встречает «Золотую маску»

Фото: Динар Фатыхов

Казань сегодня превратилась в настоящий центр притяжения для всего театрального сообщества России. Город гостеприимно распахнул двери для гостей и участников национальной театральной премии «Золотая маска», прибывших из самых разных уголков страны, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Договоренность о проведении фестиваля именно в Казани была достигнута лично президентом премии Владимиром Машковым и раисом Татарстана Рустамом Миннихановым в январе текущего года, во время торжественного открытия нового здания Театра имени Галиасгара Камала.



Кульминацией фестиваля станет торжественная церемония вручения премии «Золотая маска», которая пройдет завтра вечером в Новом Камаловском театре.

Рената Валеева