Оскару Уайльду символически восстановят доступ в библиотеку спустя 130 лет после его исключения
Архивные записи попечителей Британского музея свидетельствуют, что 15 июня 1895 года Уайльда исключили из читального зала
Британская библиотека осенью 2025 года восстановит читательский билет, принадлежавший писателю Оскару Уайльду. Символическое возвращение документа состоится в октябре на специальном мероприятии. Билет официально передадут единственному внуку писателя — Мерлину Холланду.
Архивные записи попечителей Британского музея свидетельствуют, что 15 июня 1895 года Уайльда исключили из читального зала. В то время он входил в структуру музея и считался частью главной библиотеки страны. Запрет последовал сразу после суда над писателем, которого обвинили по поправке к уголовному законодательству 1885 года. Закон предусматривал наказание за «грубую непристойность» между мужчинами. Уайльда приговорили к двум годам каторжных работ. Он вышел из тюрьмы в 1897 году и до конца жизни жил за границей.
Восстановление билета приурочено к выходу книги After Oscar — биографического исследования, посвященного посмертной репутации Уайльда. Автор — его внук. Книга поступит в продажу в Великобритании 16 октября 2025 года, в день 171-летия писателя.
Уайльд был одним из крупнейших писателей викторианской эпохи. Он оставил после себя пьесы, романы и стихи. Британская библиотека хранит черновики его работ и личные письма, включая знаменитое De Profundis, отправленное из тюрьмы Рединга лорду Альфреду Дугласу.
По словам родственника писателя, на момент отзыва билета Уайльд уже три недели находился в тюрьме Пентонвиля. Он не знал об этом решении, и, по мнению Холланда, это избавило его от лишнего удара. Символическое возвращение документа он назвал жестом прощения.
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