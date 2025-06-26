Оскару Уайльду символически восстановят доступ в библиотеку спустя 130 лет после его исключения

Архивные записи попечителей Британского музея свидетельствуют, что 15 июня 1895 года Уайльда исключили из читального зала

Запись о лишении Оскара Уайльда читательского билета. Фото: cкриншот с сайта The Bookseller

Британская библиотека осенью 2025 года восстановит читательский билет, принадлежавший писателю Оскару Уайльду. Символическое возвращение документа состоится в октябре на специальном мероприятии. Билет официально передадут единственному внуку писателя — Мерлину Холланду.

Архивные записи попечителей Британского музея свидетельствуют, что 15 июня 1895 года Уайльда исключили из читального зала. В то время он входил в структуру музея и считался частью главной библиотеки страны. Запрет последовал сразу после суда над писателем, которого обвинили по поправке к уголовному законодательству 1885 года. Закон предусматривал наказание за «грубую непристойность» между мужчинами. Уайльда приговорили к двум годам каторжных работ. Он вышел из тюрьмы в 1897 году и до конца жизни жил за границей.

Восстановление билета приурочено к выходу книги After Oscar — биографического исследования, посвященного посмертной репутации Уайльда. Автор — его внук. Книга поступит в продажу в Великобритании 16 октября 2025 года, в день 171-летия писателя.

Уайльд был одним из крупнейших писателей викторианской эпохи. Он оставил после себя пьесы, романы и стихи. Британская библиотека хранит черновики его работ и личные письма, включая знаменитое De Profundis, отправленное из тюрьмы Рединга лорду Альфреду Дугласу.

По словам родственника писателя, на момент отзыва билета Уайльд уже три недели находился в тюрьме Пентонвиля. Он не знал об этом решении, и, по мнению Холланда, это избавило его от лишнего удара. Символическое возвращение документа он назвал жестом прощения.

Все важное о книжной индустрии и литературе читайте в нашей рубрике «Книжная полка».

Екатерина Петрова