Движение по М-12 «Восток» в сторону Москвы перекрыто из-за ДТП
На 62-м километре трассы М-12 «Восток» в сторону Москвы произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате чего движение полностью перекрыто. Об этом сообщает государственная компания «Автодор».
Для обеспечения безопасного движения организован съезд с трассы на 69-м километре М-12.
На ПМЭФ достигнута договоренность о начале строительства автодороги «Северный обход Омска», которая станет частью федеральной трассы М-12 «Восток».
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