Движение по М-12 «Восток» в сторону Москвы перекрыто из-за ДТП

Фото: Динар Фатыхов

На 62-м километре трассы М-12 «Восток» в сторону Москвы произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате чего движение полностью перекрыто. Об этом сообщает государственная компания «Автодор».

Для обеспечения безопасного движения организован съезд с трассы на 69-м километре М-12.

На ПМЭФ достигнута договоренность о начале строительства автодороги «Северный обход Омска», которая станет частью федеральной трассы М-12 «Восток».

Рената Валеева