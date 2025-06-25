Мужчина серьезно травмирован на железной дороге в Татарстане

Фото: Руслан Ишмухаметов

Казанский следственный отдел на транспорте Центрального МСУТ СК России проводит доследственную проверку по статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта) в связи с травмированием мужчины на железнодорожной станции Лагерная. Об этом сообщили в пресс-службе.

По предварительным данным, днем 25 июня на мужчину совершил наезд поезд. Пострадавший получил серьезные травмы и был доставлен в реанимационное отделение.

Следователи СК на транспорте проводят комплекс первоначальных проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

В связи с данным инцидентом гражданам напомнили о необходимости строгого соблюдения правил безопасности на железнодорожном транспорте.

Рената Валеева