Центробанк предложил пересмотреть подход к оценке качества управления банками

Фото: Максим Платонов

Банк России анонсировал существенное переосмысление методологии оценки финансового положения (ОЭП) российских кредитных организаций. Об этом пишет РИА «Новости».

Цель инициативы — повышение чувствительности оценки к реальным рискам, которым подвергаются банки, и обеспечение более точной классификации финансовых учреждений по уровню угрозы для вкладчиков и кредиторов. Согласно представленному консультационному докладу регулятора, действующая система оценки, разработанная в 2008 году, устарела и не в полной мере отражает современные реалии банковского бизнеса.

— Действующая методика ОЭП была разработана в 2008 году и с тех пор существенно не менялась. За это время банковский бизнес эволюционировал и стал гораздо более сложным, а риск-профиль самих банков заметно изменился. Поэтому текущая ОЭП утратила необходимую риск-чувствительность, также снизилось ее значение в диалоге с поднадзорными кредитными организациями (КО) по вопросам управления рисками, — констатируют авторы доклада.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Банк России намерен пересмотреть подход к оценке как финансовых показателей самих банков, так и качества их управления. Новый подход призван сделать систему ОЭП более гибкой, учитывающей масштаб и специфику деятельности каждой организации, а также повысить ее прогностическую силу.

Оценка экономического положения является одним из ключевых надзорных инструментов Банка России. Результаты ОЭП напрямую влияют на интенсивность надзорных действий регулятора по отношению к конкретному банку. Более того, показатель ОЭП определяет размер отчислений кредитных организаций в Фонд обязательного страхования вкладов (ФОСВ): чем хуже оценка, тем пристальнее надзор и выше страховой взнос.

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Рената Валеева