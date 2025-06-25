Татарстанцы стали реже жаловаться на качество капремонта дома

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Госжилинспекция Татарстана отмечает устойчивую тенденцию к снижению общего числа обращений граждан за последние пять лет. Согласно данным ведомства, жители республики стали значительно реже направлять жалобы на качество проведенного капитального ремонта. Об этом сообщил начальник Госжилинспекции — главный государственный жилищный инспектор Александр Тыгин.

За текущий год в период с января по май общее количество обращений граждан в Госжилинспекцию сократилось на 5%.

— По капремонту из года в год количество жалоб остается стабильным, находясь в пределах 2-3% от общего числа обращений. Основные вопросы, связанные с этой сферой, касаются включения домов в программу капремонта и корректности начислений. Что касается качества проводимых работ, то за пять месяцев этого года нами было зафиксировано всего 43 обращения», — прокомментировал Александр Тыгин.

В целом за последние пять лет в Госжилинспекцию поступило 9,5 тысячи обращений от граждан. Из них 271 обращение было связано с вопросами капитального ремонта. 94 из них касались необходимости проведения капитального ремонта в жилых домах республики.

В Татарстане выявлены нарушения в сфере накопления средств на капитальный ремонт многоквартирных домов, находящихся на специальных банковских счетах.

Рената Валеева