В Татарстане на счетах капремонта «осело» более 53 млн рублей

В Татарстане выявлены нарушения в сфере накопления средств на капитальный ремонт многоквартирных домов, находящихся на специальных банковских счетах. По данным Жилинспекции республики, из 8 млн кв. м жилья, аккумулирующего взносы на капремонт, фактические накопления на счетах вдвое меньше ожидаемых.

На сегодняшний день в Татарстане 1 108 многоквартирных домов копят средства на капитальный ремонт на специальных счетах. Общая сумма накоплений за годы действия региональной программы должна составлять около 7 млрд рублей. Однако по факту на счетах хранится лишь половина этой суммы.

— К сожалению, мы видим, что часть владельцев спецсчетов не выставляют счета по взносам на капитальный ремонт. Это является нарушением, и мы привлекаем за это к административной ответственности, — сообщил на брифинге в Доме правительства глава Жилинспекции Александр Тыгин.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Еще значительные средства были израсходованы не по целевому назначению. Наиболее крупные нарушения выявлены у управляющих компаний и товариществ собственников жилья.

В частности, ООО «УК «Весна» израсходовало 23,85 млн рублей, ТСЖ «Луч+» — 3,38 млн рублей, ТСЖ «Кама» — 2,57 млн рублей. Общая сумма нецелевых расходов превысила 53 миллиона рублей.

По словам Александра Тыгина, деньги тратились на выплату зарплаты председателям ТСЖ, оплату долгов за коммунальные услуги, оплату услуг юристов, а также на текущий ремонт, что не соответствует целевому назначению средств, предназначенных на капитальный ремонт.

Рената Валеева