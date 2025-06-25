Средства ПВО уничтожили восемь беспилотников, два — в соседней с Татарстаном Самарской области

Министерство обороны сообщило об уничтожении восьми украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над территорией России в период с 13.00 до 15.00 мск.

Согласно сообщению ведомства, четыре беспилотника были сбиты над территорией Воронежской области, по два — над Курской и Самарской областями.

Ранее Минобороны сообщало об уничтожении 25 БПЛА над российскими регионами с 11.00 до 13.00 мск. Большинство из них (22) были сбиты над Воронежской областью, два — над Татарстаном и один — над Тамбовской областью.

В связи с риском воздушной опасности в ряде городов введены ограничения на вылет и посадку самолетов. Как сообщили в пресс-службе Росавиации, ограничения действуют в аэропортах Казани, Нижнекамска, Тамбова, Самары, Ульяновска, Пензы и Саратова.

Рената Валеева