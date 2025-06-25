Над Татарстаном сбили два БПЛА
Над Татарстаном сбили два БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны России.
Всего в период с 11.00 мск до 13.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 25 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
Ранее «Реальное время» сообщало, что за прошедшие сутки, 24 июня, над Татарстаном были сбиты пять беспилотников.
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