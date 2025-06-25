В Татарстане в рамках капремонта заменят 711 лифтов

Фото: Максим Платонов

В 2025 году в Татарстане в рамках программы капитального ремонта планируется замена 711 лифтов в многоквартирных домах. Об этом сообщил министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Марат Айзатуллин на брифинге в кабмине региона.

По словам министра, замена лифтового оборудования проводится в соответствии с новыми требованиями технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов». До 15 февраля 2030 года необходимо заменить все лифты, отработавшие свой назначенный срок службы. В Татарстане таких лифтов насчитывается 1 955, срок их эксплуатации превысил установленный законом предельный срок в 25 лет.

— Замены будут проводиться в соответствии с требованиями действующего технического регламента, гарантирующего безопасность и надежность функционирования оборудования. Из них 1 586 лифтов находятся на счете регионального оператора, а 369 — на специальных счетах, — уточнил Марат Айзатуллин.

Также министр сообщил о планах по включению в программы капитального ремонта мероприятий по восстановлению работоспособности вентиляционных каналов и дымоходов в многоквартирных домах с повышенным риском отравления угарным газом. Финансирование этих работ будет осуществляться из средств фонда капитального ремонта. В 2025 году планируется провести такие работы в 24 многоквартирных домах при условии предварительного согласования на общем собрании собственников помещений.

В Казани продолжается капитальный ремонт многоквартирных домов. В этом году в программу включили 226 зданий, и на данный момент работы выполнены на 35,4%.

Рената Валеева