Тройное ДТП парализовало движение на перекрестке Салимжанова и Пушкина в Казани

Фото: Реальное время

Сегодня на перекрестке улиц Салимжанова и Пушкина в Казани произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с участием трех автомобилей: пикапа, легкового автомобиля и машины такси.

скриншот с сайта Яндекс.карты

В результате аварии на перекрестке образовалась пробка, затрудняющая движение в данном районе города.

Рената Валеева