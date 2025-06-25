Новости общества

09:06 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Тройное ДТП парализовало движение на перекрестке Салимжанова и Пушкина в Казани

15:33, 25.06.2025
Тройное ДТП парализовало движение на перекрестке Салимжанова и Пушкина в Казани
Фото: Реальное время

Сегодня на перекрестке улиц Салимжанова и Пушкина в Казани произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с участием трех автомобилей: пикапа, легкового автомобиля и машины такси.

скриншот с сайта Яндекс.карты

В результате аварии на перекрестке образовалась пробка, затрудняющая движение в данном районе города.

Рената Валеева

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.

Общество Татарстан

Новости партнеров

Читайте также