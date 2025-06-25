Тройное ДТП парализовало движение на перекрестке Салимжанова и Пушкина в Казани
Сегодня на перекрестке улиц Салимжанова и Пушкина в Казани произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с участием трех автомобилей: пикапа, легкового автомобиля и машины такси.
В результате аварии на перекрестке образовалась пробка, затрудняющая движение в данном районе города.
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