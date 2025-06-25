Как выглядит небо над Татарстаном после объявления плана «Ковер» 25 июня

Несколько самолетов продолжают кружить над республикой

Фото: скриншот сайта flightradar24.com

Сегодня, 25 июня, в аэропортах Казани и Нижнекамска объявили план «Ковер». Об этом заявили в МЧС России. Наряду с этим в телеграм-канале «Представитель Росавиации» сообщалось, что подобные меры необходимы в связи с соблюдением безопасности полетов.

Редакция «Реального времени» узнала, как выглядит небо над республикой после введения ограничительных мер.

скриншот сайта flightradar24.com

Судя по данным сервиса FlightRadar, в районе Альметьевска летает кругами Ту-214.

скриншот сайта flightradar24.com

скриншот сайта flightradar24.com

скриншот сайта flightradar24.com

скриншот сайта flightradar24.com

Также в воздухе находятся несколько гражданских лайнеров, осуществляющих перевозку пассажиров. Речь идет о рейсах Фергана — Казань, Минеральные Воды — Казань компании «Северный ветер», двух «аэрофлотовских» Airbus-321, выполняющих рейс Москва — Казань.

Ранее «Реальное время» сообщало, что за прошедшие сутки, 24 июня, над Татарстаном были сбиты пять беспилотников.

Дмитрий Зайцев