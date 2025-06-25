На территории Татарстана объявили режим «Беспилотная опасность»
В Татарстане объявили режим «Беспилотная опасность». Сообщение появилось в приложении МЧС.
— Экстренная информация РСЧС: «Внимание! Внимание! На территории Республики Татарстан объявлен режим «Беспилотная опасность», — говорится в сообщении МЧС.
Также в республике объявлена угроза атаки беспилотными воздушными средствами (БПЛА) и введены временные ограничения на прием и выпуск рейсов в аэропорту Казани.
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