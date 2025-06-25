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Уровень безработицы в Рыбно-Слободском районе Татарстана составил 0,1%

10:19, 25.06.2025

Основная проблема муниципалитета — отсутствие предприятий с высокой зарплатой

Уровень безработицы в Рыбно-Слободском районе Татарстана составил 0,1%
Фото: Елизавета Пуншева

Уровень безработицы в Рыбно-Слободском районе Татарстана составляет 0,1%. Об этом заявил глава муниципалитета Радик Ислямов во время «Муниципального часа» в Агентстве инвестиционного развития республики.

По словам Ислямова, в районе отмечается рабочая миграция — местные жители выбирают вахтовый метод работы.

— [Причина] в отсутствии предприятий [в районе] с высокой заработной платой, — отметил Ислямов.

Средняя зарплата в районе по итогам 2024 года составляла 48 648 рублей, при этом за полгода 2025-го этот же показатель вырос до 51 618 рублей.

Напомним, что президент России Владимир Путин заявлял о необходимости повышения квалификации сотрудников предприятий, а также технической модернизации оборудования.

Дмитрий Зайцев

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ЭкономикаОбщество Татарстан

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