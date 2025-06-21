В Татарстане отремонтировали участок трассы Казань — Шемордан по нацпроекту
В Сабинском районе Татарстана завершился ремонт участка автомобильной дороги «Казань — Шемордан» длиной 3,4 км. Работы проводились в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса республики.
На обновленном участке, расположенном между километрами 97,4 и 100,9, дорожники выполнили фрезерование старого асфальта, уложили выравнивающий слой и новый верхний слой из щебеночно-мастичного асфальтобетона. Также укрепили обочины и нанесли дорожную разметку.
Ремонтные работы проводила подрядная организация АО «Татавтодор», а контроль за качеством осуществлял Минтранс Татарстана.
Напомним, что в Сармановском районе, проходит ремонт дороги Альметьевск — Муслюмово в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Работы ведутся на участках с 46,6 до 48,1 и с 48,7 до 48,6 километра, общая протяженность составляет 1,860 километра.
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