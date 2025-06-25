В Татарстане сняли режим угрозы атаки беспилотных воздушных средств

Фото: скриншот приложения МЧС

В Татарстане сняли режим угрозы атаки беспилотных воздушных средств.

Для аэропортов Казани и Нижнекамска, в которые ранее отменили ограничения на выпуск самолетов, сняли режим «Ковер», сообщили в МЧС.

Напомним, что накануне, 24 июня, ввели режим «Беспилотная опасность» в районе 11:00 часов дня. Спустя почти пять с половиной часов, около 16:30 был введен режим «угрозы беспилотной атаки».

Минобороны отчиталось, что в сумме в Татарстане накануне сбили пять БПЛА.

— Пострадавших среди жителей республики нет. Разрушений и материального ущерба на земле так же не зафиксировано. Ситуация находится под контролем. Все службы работают в штатном режиме, — отметили в пресс-службе раиса Татарстан.

Денис Петров