В аэропортах Казани и Нижнекамска отменили ограничения на вылет и прием самолетов

Фото: Максим Платонов

Спустя более восьми часов часа в аэропорту Казани и Нижнекамска сняли ограничения на полеты, сообщили в Росавиации.

Напомним, что накануне, 24 июня, ввели режим «Беспилотная опасность» в районе 11:00 часов дня. Спустя почти пять с половиной часов, около 16:30 был введен режим «угрозы беспилотной атаки».

Минобороны отчиталось, что в сумме в Татарстане накануне сбили пять БПЛА.

— Пострадавших среди жителей республики нет. Разрушений и материального ущерба на земле так же не зафиксировано. Ситуация находится под контролем. Все службы работают в штатном режиме, — отметили в пресс-службе раиса Татарстан.

Денис Петров