Власти Татарстана напомнили о режиме «беспилотная опасность» на фоне новостей о хлопках
Власти Татарстана напомнили о действии режима «беспилотная опасность».
— Действует режим «беспилотная опасность». Как только военные завершат работу по обеспечению безопасности, сообщим дополнительно информацию, — говорится в официальном сообщении.
Ранее в социальных сетях стала появляться информация о дополнительных взрывах в небе над столицей республики.
Сегодня вечером над территорией Татарстана сбили один БПЛА.
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