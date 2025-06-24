Новости общества

09:31 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Власти Татарстана напомнили о режиме «беспилотная опасность» на фоне новостей о хлопках

21:42, 24.06.2025

Власти Татарстана напомнили о действии режима «беспилотная опасность».

— Действует режим «беспилотная опасность». Как только военные завершат работу по обеспечению безопасности, сообщим дополнительно информацию, — говорится в официальном сообщении.

Ранее в социальных сетях стала появляться информация о дополнительных взрывах в небе над столицей республики.

Сегодня вечером над территорией Татарстана сбили один БПЛА.

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.

Общество Татарстан

Новости партнеров

Читайте также