Новости происшествий

09:30 МСК Все новости
Новости раздела
Происшествия

В соцсетях сообщают о сбитых БПЛА в Кировском и Авиастроительном районах Казани

20:23, 24.06.2025

Официальной информации о случившемся пока не поступало. Подробности уточняются

В соцсетях сообщают о сбитых БПЛА в Казани. По информации жителей, это произошло в районе ЖК «Ричмонд» в Аракчино (Кировский район), а также в Авиастроительном районе.

Официальной информации о случившемся пока не поступало. Подробности уточняются.

Денис Петров

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.

Происшествия Татарстан

Новости партнеров

Читайте также