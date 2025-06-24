В соцсетях сообщают о сбитых БПЛА в Кировском и Авиастроительном районах Казани

Официальной информации о случившемся пока не поступало. Подробности уточняются

В соцсетях сообщают о сбитых БПЛА в Казани. По информации жителей, это произошло в районе ЖК «Ричмонд» в Аракчино (Кировский район), а также в Авиастроительном районе.

Официальной информации о случившемся пока не поступало. Подробности уточняются.

Денис Петров