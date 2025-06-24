Импорт южнокорейской косметики в Россию в мае сократился на 11%

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В мае 2025 года потребность России в южнокорейской косметике снизилась. По данным корейской статслужбы, импорт в месячном выражении сократился на 11% после трех месяцев непрерывного роста, достигнув $32 млн. Об этом сообщает РИА «Новости».

Несмотря на снижение, Россия остается значимым рынком для южнокорейской косметической продукции. Наибольшим спросом в мае пользовалась уходовая косметика, закупки которой составили $30,4 млн. Также импортировались средства для макияжа глаз ($884 тыс.), макияжа губ ($606 тыс.) и пудры ($50 тыс.).

По итогам мая Россия сохранила пятое место в рейтинге крупнейших покупателей корейской косметики. Лидером списка являются США, вытеснившие на вторую позицию Китай. В топ-5 также вошли Япония и Гонконг.

Среди опрошенных татарстанцев 42% тратят на шопинг 11—20% своей зарплаты. При этом в целом по России 5% граждан выделяют на покупки более половины своих доходов.

Рената Валеева