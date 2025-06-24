Путин подписал закон о гуманизации условий отсрочки отбывания наказания для беременных и родителей с детьми

Фото: Максим Платонов

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, направленный на гуманизацию законодательства в части отсрочки отбывания наказания для беременных женщин, а также матерей и отцов, являющихся единственными родителями детей до 14 лет. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Закон вносит изменения в Уголовный кодекс, касающиеся условий сохранения отсрочки. Согласно новым правилам, если в период действия отсрочки осужденные, попадающие под действие закона, совершают преступление по неосторожности, либо умышленное преступление небольшой или средней тяжести, вопрос об отмене или сохранении отсрочки будет решаться судом. При этом, если суд примет решение сохранить отсрочку по первому приговору, он также имеет право применить отсрочку и по второму приговору.

Данные изменения не затрагивают случаи совершения тяжких или особо тяжких преступлений. В таких ситуациях, как и прежде, законодательство предусматривает немедленную отмену отсрочки и назначение наказания по совокупности приговоров в соответствии с Уголовным кодексом.



Рената Валеева