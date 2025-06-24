Мерц: Европа ошиблась, игнорируя слова Прибалтики в отношении России
Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что одной из главных ошибок ФРГ и всей Европы стало игнорирование предостережений стран Прибалтики относительно российской политики.
Канцлер подчеркнул, что руководству западных стран следовало более внимательно прислушиваться к оценкам и предупреждениям, звучавшим из балтийских государств.
— Слишком долго мы в Германии отказывались слушать предупреждения наших балтийских соседей о политике России, — заявил Мерц, цитирует RT.
Год прямого военного столкновения между Североатлантическим альянсом и Россией приведет к колоссальным экономическим потерям, оцениваемым в $1,5 трлн.
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