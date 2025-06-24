Bloomberg посчитал стоимость войны НАТО и России

Фото: Михаил Захаров

Год прямого военного столкновения между Североатлантическим альянсом и Россией приведет к колоссальным экономическим потерям, оцениваемым в $1,5 трлн. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на расчеты Bloomberg Economics.

Аналитики издания прогнозируют, что прямой ущерб от разрушений в зоне боевых действий, резкий скачок цен на энергоносители вследствие прекращения поставок из России и массированная продажа активов на финансовых рынках спровоцируют падение мирового ВВП на 1,3%. В денежном эквиваленте это составит $1,5 трлн, что сопоставимо с экономическими последствиями полномасштабного конфликта на Украине.

Обозреватели Bloomberg предполагают, что наиболее вероятным театром военных действий между Россией и НАТО могут стать страны Прибалтики, передает РИА «Новости».

Татьяна Демина / realnoevremya.ru

В последнее время западные СМИ все чаще обсуждают возможность прямого вооруженного конфликта между альянсом и Россией. В Кремле неоднократно заявляли, что Россия не представляет угрозы ни для одной страны и не стремится к эскалации. Однако, подчеркивают российские власти, Москва не оставит без ответа действия, которые могут представлять угрозу ее нацинтересам.

Правительство России утвердило новые географические координаты, которые определяют исходные линии для измерения ширины территориальных вод в Балтийском море. В контексте этих изменений стоит подчеркнуть, что генсек НАТО Марк Рютте ранее охарактеризовал Балтийское и Черное моря как «регионы НАТО» и подчеркнул готовность альянса дать «разрушительный» ответ на любые угрозы.

Рената Валеева