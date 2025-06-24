Трамп: Китай может вновь покупать нефть у Ирана, надеюсь, и у США тоже

Президент США Дональд Трамп заявил, что Китай теперь может возобновить закупки нефти у Ирана, и выразил надежду на то, что Пекин будет приобретать нефть и у Соединенных Штатов. Об этом пишет РИА «Новости».

— Китай теперь может продолжать закупать нефть у Ирана. Надеюсь, они будут закупать ее в больших объемах и у США. Для меня было большой честью сделать это возможным! — написал Трамп в своей социальной сети Truth Social.

Заявление прозвучало на фоне недавней эскалации напряженности между Ираном и Израилем, которая вызвала опасения по поводу возможного перекрытия Ираном Ормузского пролива — ключевого маршрута для экспорта нефти из Ближнего Востока.

Израиль ранее начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. После обмена ударами между сторонами, к которым присоединились и США, ситуация обострилась, однако, по словам Трампа, Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое должно вступить в силу после 24 часов.

Президент США выразил надежду, что удар Ирана по американской военной базе в Катаре был «выпуском пара» и теперь есть возможность для установления мира и согласия на Ближнем Востоке.

Рената Валеева