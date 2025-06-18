РФС раскрыл причины выбора Казани для Суперкубка

Фото: Мария Зверева

Российский футбольный союз (РФС) объявил о выборе Казани в качестве города, который примет матч за Суперкубок России по футболу в 2025 году. Об этом стало известно в понедельник.

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов назвал факторы, повлиявшие на выбор столицы Татарстана. По его словам, при принятии решения учитывался предыдущий опыт городов в проведении крупных спортивных мероприятий.

— Рассмотрели совокупность всех заявок, направленных в РФС, исходя из тех объектов спортивной инфраструктуры, которые были предложены, условий, на которых были предложены эти объекты. Также учитывали предыдущий опыт проведения соревнований на различных стадионах, анализировали логистику, отели и прочее и приняли решение в пользу Казани — цитирует его «Матч ТВ».

Помимо Казани, на право проведения матча за Суперкубок претендовали Нижний Новгород и Самара. Однако, по совокупности факторов, выбор РФС пал на столицу Татарстана.

Министр спорта Татарстана Владимир Леонов уверен в аншлаге на стадионе «Ак Барс Арена» во время матча за Суперкубок по футболу между «Краснодаром» и ЦСКА 12 июля, несмотря на обязательное наличие карты болельщика.

Рената Валеева