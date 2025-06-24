Рожков вернулся в «Рубин» и приступил к тренировкам
Защитник Илья Рожков вернулся в расположение казанского «Рубина» и начал подготовку к новому сезону. Об этом сообщили в пресс-службе футбольного клуба.
Илья прибыл в Казань после того, как стало известно о его переводе из основной сборной России в молодежную команду.
— Илья прибыл в расположение клуба и приступил к тренировкам в полную силу, — говорится в сообщении пресс-службы.
Напомним, основная сборная России в данный момент готовится к двум товарищеским матчам. 6 июня в Москве на стадионе «Лужники» россияне сыграют с командой Нигерии, а 10 июня под руководством Валерия Карпина встретятся со сборной Белоруссии в Минске.
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