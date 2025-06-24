Рожков вернулся в «Рубин» и приступил к тренировкам

Фото: Динар Фатыхов

Защитник Илья Рожков вернулся в расположение казанского «Рубина» и начал подготовку к новому сезону. Об этом сообщили в пресс-службе футбольного клуба.

Илья прибыл в Казань после того, как стало известно о его переводе из основной сборной России в молодежную команду.

— Илья прибыл в расположение клуба и приступил к тренировкам в полную силу, — говорится в сообщении пресс-службы.

Напомним, основная сборная России в данный момент готовится к двум товарищеским матчам. 6 июня в Москве на стадионе «Лужники» россияне сыграют с командой Нигерии, а 10 июня под руководством Валерия Карпина встретятся со сборной Белоруссии в Минске.

Рената Валеева