Путин подписал закон о создании Российского спортивного фонда
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о создании Российского спортивного фонда (РСФ), призванного обеспечить дополнительное финансирование деятельности в области физической культуры и спорта. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Основной целью РСФ станет совершенствование механизма финансирования, развитие спортивной инфраструктуры и расширение перечня видов спорта, поддерживаемых за счет целевых отчислений от азартных игр. Учредителем фонда выступит Министерство спорта.
Получателями финансовой поддержки от РСФ смогут стать физкультурно-спортивные общества, общероссийские и региональные спортивные федерации, а также центры раннего физического развития детей.
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