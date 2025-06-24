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Путин подписал закон о создании Российского спортивного фонда

16:20, 24.06.2025

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о создании Российского спортивного фонда (РСФ), призванного обеспечить дополнительное финансирование деятельности в области физической культуры и спорта. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Основной целью РСФ станет совершенствование механизма финансирования, развитие спортивной инфраструктуры и расширение перечня видов спорта, поддерживаемых за счет целевых отчислений от азартных игр. Учредителем фонда выступит Министерство спорта.

Владимир Васильев / realnoevremya.ru

Получателями финансовой поддержки от РСФ смогут стать физкультурно-спортивные общества, общероссийские и региональные спортивные федерации, а также центры раннего физического развития детей.

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова выразила надежду на скорое разрешение вопроса о допуске российских спортсменов к международным соревнованиям со стороны нового президента Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри.

Рената Валеева

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