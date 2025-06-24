Иран заявил об ударе по Израилю ракетами непосредственно перед перемирием

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Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) заявил о нанесении ударов по военным объектам Израиля за несколько минут до вступления в силу объявленного перемирия. Согласно заявлению, опубликованному иранским телевидением, в ходе «22-й волны операции «Правдивое обещание 3» было выпущено 14 ракет, передает РИА «Новости».

КСИР утверждает, что данная атака стала ответом на предыдущее нападение Израиля на Иран, в результате которого погибли иранские граждане. В заявлении говорится, что израильская сторона была вынуждена пойти на прекращение огня, после чего КСИР нанес удар по «военным центрам и вспомогательным объектам» Израиля.

— КСИР в ответ на это преступление в последние минуты перед вступлением в силу режима прекращения огня, на который враг был вынужден пойти, запустил 22-ю волну операции «Правдивое обещание 3», поразив военные центры и вспомогательные объекты, запустив 14 ракет, — говорится в заявлении.

В КСИР также подчеркнули, что иранские военные «внимательно отслеживают действия Израиля».

Президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль и Иран нарушили режим прекращения огня.



Рената Валеева