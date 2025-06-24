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Трамп заявил, что Израиль и Иран нарушили режим прекращения огня

14:07, 24.06.2025
Трамп заявил, что Израиль и Иран нарушили режим прекращения огня
Фото: взято с сайта kremlin.ru

Президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль и Иран нарушили режим прекращения огня.

— Израиль. Не сбрасывайте эти бомбы. Если вы это сделаете, это будет серьезным нарушением. Верните своих пилотов сейчас же, — написал Трамп в соцсети Truth Social.

Сегодня примерно в час ночи по мск Дональд Трамп сообщил, что Израиль и Иран достигли соглашения о полном прекращении огня. По его словам, оно начнется через шесть часов и продлится 12 часов. После этого война будет считаться завершенной. Президент добавил, что обе стороны должны завершить свои текущие миссии, прежде чем начнется прекращение огня.

Денис Петров

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