Трамп заявил, что Израиль и Иран нарушили режим прекращения огня

Президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль и Иран нарушили режим прекращения огня.

— Израиль. Не сбрасывайте эти бомбы. Если вы это сделаете, это будет серьезным нарушением. Верните своих пилотов сейчас же, — написал Трамп в соцсети Truth Social.



Сегодня примерно в час ночи по мск Дональд Трамп сообщил, что Израиль и Иран достигли соглашения о полном прекращении огня. По его словам, оно начнется через шесть часов и продлится 12 часов. После этого война будет считаться завершенной. Президент добавил, что обе стороны должны завершить свои текущие миссии, прежде чем начнется прекращение огня.

Денис Петров