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МЧС предупредило татарстанцев о надвигающейся непогоде

15:16, 24.06.2025
МЧС предупредило татарстанцев о надвигающейся непогоде
Фото: Артем Дергунов

ГУ МЧС по Татарстану выпустило экстренное предупреждение о надвигающейся непогоде. Сообщение появилось в приложении ведомства.

Днем и вечером 25 июня на территории Татарстана и в Казани ожидаются грозы, сильный дождь, усиления ветра до 23 метров в секунду, а в отдельных районах — град.

Подробнее о погоде на ближайшие дни — в материале.

Рената Валеева

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