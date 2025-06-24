МЧС предупредило татарстанцев о надвигающейся непогоде
ГУ МЧС по Татарстану выпустило экстренное предупреждение о надвигающейся непогоде. Сообщение появилось в приложении ведомства.
Днем и вечером 25 июня на территории Татарстана и в Казани ожидаются грозы, сильный дождь, усиления ветра до 23 метров в секунду, а в отдельных районах — град.
Подробнее о погоде на ближайшие дни — в материале.
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