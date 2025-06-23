В Татарстане после прохладных выходных ожидается потепление

Фото: Артем Дергунов

Прошедшие выходные в Татарстане выдались прохладными, с температурами на 2—4 градуса ниже нормы. Среднесуточная температура не поднималась выше +20 градусов днем, а ночью опускалась до +12. 21 июня и ночью 22 июня прошли кратковременные дожди, местами сильные, с грозами в отдельных районах, сообщили в Гидрометцентре республики.

Сегодня под влиянием гребня антициклона погода в республике улучшилась, став сухой и комфортной. Дневные температуры достигли +21 градуса.

Однако продолжительного улучшения погоды не ожидается. 24 июня сохранится антициклональное влияние, без существенных осадков, с ночными температурами до +10 и дневными от +18 до +23.

Уже с 25 июня Татарстан вновь окажется под воздействием пониженного атмосферного давления и атмосферных фронтов. В западных районах ожидаются кратковременные дожди и грозы с усилением ветра до 15—18 м/с. Дневные температуры — до +25.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Дожди с грозами прогнозируются 26 июня по всей республике. Ночные температуры опустятся до +15, дневные составят от +18 до +23.

В последующие дни, 27 и 28 июня, ожидается пасмурная и дождливая погода с грозами. Температурный фон понизится, дневные температуры не превысят +20.

В ближайшие дни Землю ожидают геомагнитные бури, вызванные крупной корональной дырой на Солнце.

Рената Валеева